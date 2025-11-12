На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший замгубернатора Ростовской области не признал вину во взяточничестве

Экс-замглавы Ростовской области Кушнарев не признал вину в получении взятки
true
true
true
close
Александр Блотницкий/РИА Новости

Экс-заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев отказался признавать вину по делу о получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

«Признаю вину по статье о превышении должностных полномочий — по статье 286-й, но никак не получение взятки», — заявил Кушнарев.

Он добавил, что полученные средства были якобы потрачены на развитие области.

По версии следствия, в октябре 2024 года Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории Ростовской области, выполняемых по госконтрактам.

Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области. При получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан и впоследствии арестован.

Помимо этого, его обвинили в незаконном приобретении пистолета. Вину по этому пункту обвинения мужчина признал.

Ранее суд продлил арест на имущество экс-замгубернатора Ростовской области.

