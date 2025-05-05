Суд продлил арест на имущество экс-замгубернатора Ростовской области

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Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону продлил арест на имущество бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева и его семьи по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

«Суд постановил ходатайство гособвинителя удовлетворить, продлить арест на имущество супруги Кушнарева до 3 октября», — говорится в сообщении.

Об аресте имущества политика стало известно 22 апреля. Общая стоимость активов Кушнарева составляет свыше 276,6 млн рублей. По их информации, в числе арестованного имущества — автомобили Toyota Land Cruiser 200, Audi Q5, мотоцикл Harley-Davidson, охотничье ружье Benelli Raffaello, земельные участки, здания и нежилые помещения в Морозовске, Аксайском районе, Ростове-на-Дону, Москве.

Экс-замгубернатор обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. По версии следствия, бывший чиновник в октябре прошлого года потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории Ростовской области.

Бизнесмен обратился в региональное управление ФСБ, после чего Кушнарева задержали при получении первой части взятки.

Ранее в Дагестане арестовали экс-главу Дахадаевского района по делу о мошенничестве.