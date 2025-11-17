В Минздраве оценили возможность сокращения срока обучения врачей в вузах

Сокращение срока обучения врачей в российских вузах не планируется и не обсуждается. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

«Сокращение срока обучения врачей в вузах не планируется и не обсуждается», — заявил он.

До этого в Минобрнауки сообщили, что в новой системе высшего образования, переход к которой начнется в 2026–2027 учебном году, срок обучения не будет единым – он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности. По словам специалистов, срок обучения врачей, учителей и инженеров составит пять лет.

12 ноября Госдума приняла законопроект, по которому выпускники медицинских вузов и колледжей должны будут отрабатывать определенное время в клиниках, оказывающих помощь по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

По словам первого зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александра Мажуги, документ имеет два ключевых направления — качество образования и практических навыков через институт наставничества, а также решение проблемы дефицита медицинских работников через совершенствование целевого обучения.

Ранее сообщалось, что Госдума может расширить перечень исключений для раскрытия врачебной тайны.