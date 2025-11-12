На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МВД может получить доступ к сведениям о медпомощи иностранцам без страховки

ГД рассмотрит проект о передаче МВД данных о медпомощи иностранцам без страховки
true
true
true
close
Depositphotos

Госдума рассмотрит законопроект об обязанности медучреждений передавать полиции сведения об оказанной экстренной помощи иностранцам, не имеющим страховой полиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Инициаторами выступают депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Они предлагают расширить перечень исключений для разглашения врачебной тайны в рамках закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Если законопроект примут, что врачи должны будут информировать полицию об оказании неотложной или экстренной помощи гражданам других стран без полиса обязательного или добровольного медицинского страхования.

В комментарии ТАСС Нилов заявил, что по закону иностранцам без российского полиса может быть отказано во въезде в страну, также их могут оштрафовать и депортировать. Однако, по его словам, в настоящее время никто не проверяет их наличие, а российские налогоплательщики оплачивают лечение иностранных гостей. Инициатива направлена на упрощение доступа МВД к медицинским сведениям иностранцев для выявления нарушений, добавил депутат.

Ранее депутаты предложили сделать номера ОМС и СНИЛС как у телефона.

