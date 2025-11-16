В Минобрнауки рассказали о сроках обучения по новой системе высшего образования

Минобрнауки: обучение в вузах по новой системе продлится от четырех до шести лет

В новой системе высшего образования, переход к которой начнется в 2026–2027 учебном году, срок обучения не будет единым. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Срок обучения будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности, рассказали в министерстве.

Для инженеров, врачей и учителей срок обучения составит пять лет. Для сферы туризма и индустрии гостеприимства будут четырехлетние программы, а по более сложным и наукоемким направлениям предусмотрен шестилетний период подготовки.

В Минобрнауки считают, что вариативность сроков получения высшего образования позволит найти баланс между запросами экономики, стандартами качественного образования и интересами самих студентов.

30 октября Минобрнауки сообщило, что в 2026/2027 учебном году ведомство планирует выделить высшим учебным заведениям 620,5 тысячи бюджетных мест.

Ранее в Совфеде предложили увеличить количество бюджетных мест в вузах.