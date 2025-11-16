На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МЧС рассказали о пострадавших при пожаре в подмосковном кафе

МЧС: два человека пострадали при пожаре в кафе в Видном
true
true
true
close
СК Подмосковья

В подмосковном Видном два человека пострадали при пожаре в кафе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по области.

В ведомстве отметили, что информация о пожаре на улице Вокзальная, дом 1, поступила им в субботу в 21:49. Возгорание было ликвидировано в ночь на 16 ноября. В результате произошедшего двое людей пострадали, еще двое — не выжили.

По факту произошедшего главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области организовало проверку. В ведомстве отметили, что предварительной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

«Проведен осмотр места, изъят токопроводник, назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СК.

До этого сообщалось, что три человека пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Томске. По данным МЧС, пожар произошел ночью. Благодаря слаженным действиям спасателей из задымленного здания удалось эвакуировать 29 человек, в том числе девять детей.

Ранее жителя Мурино задержали за поджог двери в квартиру соседки.

