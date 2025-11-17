На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа возможная причина убийства мальчика, голову которого нашли в пруду Москвы

Mash: убитый ребенок был инвалидом и не мог ходить
careerist.ru/Telegram-канал «Mash»

Причиной убийства шестилетнего мальчика с инвалидностью могла быть неспособность его матери справиться с ним в одиночку, сообщает Mash.

Telegram-канал пишет, что ребенок не мог ходить. Его отец ушел летом этого года после 10 лет семейной жизни. О смерти сына мужчина узнал из новостей.

«У женщины есть еще один ребенок — 9-летняя девочка, она ходит во 2 класс школы в Балашихе», — говорится в посте.

16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружили рюкзак с головой ребенка. На шее мальчика были следы удушения. Вскоре в сумке на балконе квартиры в Балашихе нашли тело без отпиленной лобзиком головы.

По предварительной информации, мать ребенка пыталась скрыть случившееся и отвезла голову ребенка на столичный пруд. От других останков они с сожителем тоже планировали избавиться. В расправе над мальчиком подозревают его отчима. Мать и ее сожителя задержали.

Ранее сообщалось о психических проблемах и галлюцинациях у матери расчлененного ребенка.

