«Уральские авиалинии» не подтвердили задымление в самолете в аэропорту «Пулково»

РИА Новости: «Уральские авиалинии» опровергли задымление в самолете в «Пулково»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» опровергла сообщение о задымлении самолета в санкт-петербургском аэропорту «Пулково». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Информация не соответствует действительности. Ни возгорания, ни задымления в салоне самолета не было. Рейс [из Екатеринбурга в Санкт-Петербург] выполнен в штатном режиме строго по расписанию», — пояснили в пресс-службе.

До этого СМИ публиковали информацию о задымлении и возгорании в салоне самолета «Уральских авиалиний» после посадки в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге.

15 ноября работа «Пулково» была замедлена из-за сильного снегопада. Были задержаны около 40 рейсов.

Также 14 ноября сильная метель парализовала работу мурманского аэропорта.

15 ноября утром в Москве выпал снег. По словам Евгения Тишковца, ведущего специалиста центра погоды «Фобос», этот снегопад задержался на месяц.

Ранее прокуратура начала проверку из-за переноса рейса Петербург — Анталья на сутки.