Аэропорт Мурманска закрыт из-за непогоды

В Мурманске аэропорт закрыли из-за метели и сильного ветра
true
true
true
close
Павел Львов/РИА Новости

Аэропорт Мурманск закрыт из-за метели и сильного ветра. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

«Только 14 ноября 2025 года аэродром Мурманск закрыт с 09.40-12.40 (время местное) в связи с неблагоприятными метеоусловиями», - говорится в сообщении. Об открытии воздушной гавани пока не сообщается.

В публикации отмечается, что часть рейсов из Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы ушли на запасные аэродромы. Рейсы, которые должны отправляться по тем же направлениям, задерживаются.

В Мурманскую область в пятницу пришел циклон — в регионе ветрено и снежно. Несколько дорог, в том числе участки федеральной трассы, закрыты для движения автомобилей. В некоторых школах Кольского полуострова отменили занятия.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что по состоянию на 12 ноября большая часть, 80%, территории России покрыта снегом. По словам синоптика, на европейской части России снег уже выпал в Ненецком автономном округе, на востоке Архангельской области, в Коми, а также в Мурманской области. Снежный покров еще небольшой, «но уже пять дней лежит в перечисленных регионах».

Ранее синоптик назвал причину «зловещего окраса» неба в Москве.

