Мощный снегопад замедлил работу петербургского аэропорта

Около 40 рейсов задержано в аэропорту Санкт-Петербурга на фоне сильного снегопада, передает Shot.
По информации источника, пассажиров нескольких рейсов уже запускали в самолеты, однако вскоре отправляли обратно в терминал.
Данные онлайн-табло Пулково свидетельствуют о задержке вылета 23 рейсов. При этом больше всех ожидают вылета ночного рейса на Уфу — она задерживается уже на 10 часов. Также задерживается прибытие утренних рейсов из Уфы, Оренбурга, Челябинска и др.
Снегопад начался в Санкт-Петербурге накануне вечером. Фотографиями с первым снегопадом делились в соцсетях местные жители.
Также 14 ноября сильная метель парализовала работу мурманского аэропорта.
15 ноября утром в Москве выпал снег. По словам Евгения Тишковца, ведущего специалиста центра погоды «Фобос», этот снегопад задержался на месяц.
В столичных аэропортах заверили, что снегопад не повлияет на работу столичных авиагаваней.
Ранее россиян предупредили о погодных аномалиях в декабре.