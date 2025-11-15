Мощный снегопад замедлил работу петербургского аэропорта

Около 40 рейсов задержано в аэропорту Санкт-Петербурга из-за снегопада

Около 40 рейсов задержано в аэропорту Санкт-Петербурга на фоне сильного снегопада, передает Shot.

По информации источника, пассажиров нескольких рейсов уже запускали в самолеты, однако вскоре отправляли обратно в терминал.

Данные онлайн-табло Пулково свидетельствуют о задержке вылета 23 рейсов. При этом больше всех ожидают вылета ночного рейса на Уфу — она задерживается уже на 10 часов. Также задерживается прибытие утренних рейсов из Уфы, Оренбурга, Челябинска и др.

Снегопад начался в Санкт-Петербурге накануне вечером. Фотографиями с первым снегопадом делились в соцсетях местные жители.

Также 14 ноября сильная метель парализовала работу мурманского аэропорта.

15 ноября утром в Москве выпал снег. По словам Евгения Тишковца, ведущего специалиста центра погоды «Фобос», этот снегопад задержался на месяц.

В столичных аэропортах заверили, что снегопад не повлияет на работу столичных авиагаваней.

Ранее россиян предупредили о погодных аномалиях в декабре.