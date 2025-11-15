На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мощный снегопад замедлил работу петербургского аэропорта

Около 40 рейсов задержано в аэропорту Санкт-Петербурга из-за снегопада
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

Около 40 рейсов задержано в аэропорту Санкт-Петербурга на фоне сильного снегопада, передает Shot.

По информации источника, пассажиров нескольких рейсов уже запускали в самолеты, однако вскоре отправляли обратно в терминал.

Данные онлайн-табло Пулково свидетельствуют о задержке вылета 23 рейсов. При этом больше всех ожидают вылета ночного рейса на Уфу — она задерживается уже на 10 часов. Также задерживается прибытие утренних рейсов из Уфы, Оренбурга, Челябинска и др.

Снегопад начался в Санкт-Петербурге накануне вечером. Фотографиями с первым снегопадом делились в соцсетях местные жители.

Также 14 ноября сильная метель парализовала работу мурманского аэропорта.

15 ноября утром в Москве выпал снег. По словам Евгения Тишковца, ведущего специалиста центра погоды «Фобос», этот снегопад задержался на месяц.

В столичных аэропортах заверили, что снегопад не повлияет на работу столичных авиагаваней.

Ранее россиян предупредили о погодных аномалиях в декабре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами