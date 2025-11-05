На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокуратура начала проверку из-за переноса рейса Петербург — Анталья на сутки

Прокуратура: организована проверка по факту переноса рейса в Пулково на сутки
true
true
true
close
fifg/Shutterstock/FOTODOM

Северно-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки на сутки рейса Петербург — Анталья. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По предварительным данным, рейс Санкт-Петербург — Анталья авиакомпании Corendon Airlines с 189 пассажирами должен был вылететь сегодня в 3:25. По техническим причинам вылет перенесен на 6 ноября. Нуждающимся предоставлена гостиница», — говорится в сообщении.

Сотрудникам ведомства предстоит проверить соблюдение прав пассажиров.

Накануне сообщалось, что жителям Тюмени продлили отпуск в Египте из-за отмены рейса. Так, рейс из Шарм-эль-Шейха был изначально запланирован на 3 ноября. Но его внезапно сняли и переназначили на 7-е ноября. Людей переселили в номера более высокого класса. Однако не всем отдыхающим понравился такой поворот событий. Как стало известно СМИ, некоторые туристы, вернувшись домой, будут вынуждены объясняться на работе из-за прогулов.

Ранее летевшая в Москву женщина рухнула на пол в аэропорту из-за конфликта о ручной клади.

