Аэропорт Тамбова возобновил прием и отправку самолетов

Росавиация: аэропорт Тамбова возобновил работу
tambov.aeroport.website

В аэропорту Тамбова (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

Около пяти часов назад аэропорт Тамбова приостановил прием и отправку воздушных судов.

В ночь на понедельник украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попытались атаковать подстанцию в Вешкаймском районе Ульяновской области. По словам губернатора Алексея Русских, атака была успешно отражена, никто не пострадал. Сотрудники спецслужб работают на месте падения обломков. Налет дронов не повлиял на электроснабжение потребителей, добавил глава области.

16 ноября Минобороны РФ сообщило, что с 20:00 до 23:00 российские средства противовоздушной обороны уничтожили над шестью регионами страны 31 беспилотник Вооруженных сил Украины самолетного типа. В Курской области ликвидировали 10 беспилотников, в Белгородской области — семь, по шесть дронов нейтрализовали в Тульской и Орловской областях и еще по одному — в Воронежской и Брянской.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.

