Свыше 30 БПЛА атаковали шесть регионов России

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над шестью регионами страны 31 беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. В Курской области ликвидировали 10 беспилотников, в Белгородской области — семь, по шесть БПЛА нейтрализовали в Тульской и Орловской областях и еще по одному — в Воронежской и Брянской.

До этого FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) атаковал грузовик на территории предприятия в селе Новостроевка-Первая в Белгородской области. При этом налете пострадал мужчина. Он получил слепые осколочные ранения грудной клетки, головы, плеча и бедра. Его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили лечиться амбулаторно. При атаке был поврежден грузовик и оборудование.

