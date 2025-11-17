В Пензенской области ввели план «Ковер»

План «Ковер» введен в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«В Пензенской области введен план «Ковер». Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

До этого Мельниченко заявил, что в Пензенской области введен режим беспилотной опасности. Он пояснил, что в целях обеспечения безопасности граждан на территории региона действуют временные ограничения работы мобильного интернета.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

