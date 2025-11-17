В ДНР Горловка осталась без света

Свет пропал в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Город обесточен. Прогнозов [по восстановлению электричества] нет», — написал он.

Час назад корреспондент РИА Новости сообщил, что электричество пропало в нескольких районах Донецка. По его словам, без света остались Ворошиловский, Куйбышевский, Калининский и Киевский районы.

9 ноября Приходько сообщил, что в трех населенных пунктах недалеко от города пропало электричество. Он уточнил, что речь идет о поселках Ртутного комбината, шахты им. Н.А. Изотова и шахты «6/7». Они оказались обесточены из-за действий Вооруженных сил Украины.

Летом украинские атаки привели к тому, что более 150 тысяч жителей ДНР остались без электроэнергии. По данным компании «Донецкэнерго», в результате боевых действий были обесточены несколько подстанций в Донецке, Макеевке и Ясиноватой.

