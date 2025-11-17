На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ДНР Горловка осталась без света

Приходько: Горловка обесточена, прогнозов по восстановлению электричества нет
true
true
true
close
Unsplash

Свет пропал в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Город обесточен. Прогнозов [по восстановлению электричества] нет», — написал он.

Час назад корреспондент РИА Новости сообщил, что электричество пропало в нескольких районах Донецка. По его словам, без света остались Ворошиловский, Куйбышевский, Калининский и Киевский районы.

9 ноября Приходько сообщил, что в трех населенных пунктах недалеко от города пропало электричество. Он уточнил, что речь идет о поселках Ртутного комбината, шахты им. Н.А. Изотова и шахты «6/7». Они оказались обесточены из-за действий Вооруженных сил Украины.

Летом украинские атаки привели к тому, что более 150 тысяч жителей ДНР остались без электроэнергии. По данным компании «Донецкэнерго», в результате боевых действий были обесточены несколько подстанций в Донецке, Макеевке и Ясиноватой.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем ВС РФ бьют по энергетике Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами