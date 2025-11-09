Три поселка у Горловки обесточены из-за ВСУ

Мэр Приходько: после атак ВСУ нет электричества в трех поселках у Горловки

Мэр Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) Иван Приходько сообщил в Telegram-канале , что в трех поселках недалеко от города пропало электричество.

Он уточнил, что речь идет о поселках Ртутного комбината, шахты им. Н. А. Изотова и шахты «6/7». Из-за действий ВСУ они обесточены.

Горловка находится в 50 км к северу от Донецка, в городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Накануне часть Кореневского района Курской области осталась без света. В поселке Коренево загорелся один из объектов энергетики. Это привело к аварийному отключению электроснабжения. Без света остались 10 населенных пунктов, где живут около 2,5 тыс. чел.

А в Белгородской области около 20 тыс. жителей были отрезаны от электроснабжения из-за атаки ВСУ. Перебои со светом затронули несколько улиц Белгорода и часть поселка Дубовое.

Ранее появились кадры из обесточенного после ночного удара Киева.