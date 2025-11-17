На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Донецк частично остался без света

РИА: несколько районов Донецка остались без света
true
true
true
close
Shutterstock/Creative Cat Studio

Электричество пропало в нескольких районах Донецка. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По его словам, без света остались Ворошиловский, Куйбышевский, Калининский и Киевский районы.

15 ноября украинские дроны атаковали объект критической инфраструктуры в Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, из-за налета беспилотников проблемы с электроснабжением возникли в городе Днепрорудное и соседних селах. Без света остались около 44 тысяч человек.

9 ноября мэр Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) Иван Приходько сообщил, что в трех населенных пунктах недалеко от города пропало электричество. Он уточнил, что речь идет о поселках Ртутного комбината, шахты им. Н.А. Изотова и шахты «6/7». Они оказались обесточены из-за действий Вооруженных сил Украины.

Летом украинские атаки привели к тому, что более 150 тысяч жителей ДНР остались без электроэнергии. По данным компании «Донецкэнерго», в результате боевых действий были обесточены несколько подстанций в Донецке, Макеевке и Ясиноватой.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем ВС РФ бьют по энергетике Украины.

