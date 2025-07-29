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Более 150 тысяч жителей ДНР остались без света после атак ВСУ

В ДНР более 150 тысяч жителей остались без электроэнергии после атак ВСУ
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Более 150 тысяч жителей ДНР остались без электроэнергии после атак ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Донецкэнерго.

«В результате боевых действий от ПС [подстанция] 220 кВ Смолянка обесточено: 732 ТП, 104 651 быт.аб. г. Донецка; от ПС 330 кВ Чайкино обесточено: 4 ТП, 250 быт. аб. г. Донецка и 190 ТП, 34 720 быт. аб. г. Макеевка; от ПС 110 кВ Ясиноватая обесточено: 96 ТП, 15 080 быт. аб. г. Ясиноватая», — говорится в сообщении.

Ранее в управлении по документированию военных преступлений Украины при администрации ДНР сообщили, что украинские войска массированно атаковали несколько городов республики ударными беспилотниками.

По информации РИА Новости, в нескольких районах Донецка после взрывов пропало электричество. Помимо этого, дрон ВСУ атаковал бизнес-центр в Донецке. В результате удара повреждено остекление здания. Попадание дрона пришлось около входа в помещение. На месте обнаружены фрагменты БПЛА с микросхемами.

Ранее в Энергодаре дрон атаковал сотрудников МЧС.

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