Более 150 тысяч жителей ДНР остались без света после атак ВСУ

Более 150 тысяч жителей ДНР остались без электроэнергии после атак ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Донецкэнерго.
«В результате боевых действий от ПС [подстанция] 220 кВ Смолянка обесточено: 732 ТП, 104 651 быт.аб. г. Донецка; от ПС 330 кВ Чайкино обесточено: 4 ТП, 250 быт. аб. г. Донецка и 190 ТП, 34 720 быт. аб. г. Макеевка; от ПС 110 кВ Ясиноватая обесточено: 96 ТП, 15 080 быт. аб. г. Ясиноватая», — говорится в сообщении.
Ранее в управлении по документированию военных преступлений Украины при администрации ДНР сообщили, что украинские войска массированно атаковали несколько городов республики ударными беспилотниками.
По информации РИА Новости, в нескольких районах Донецка после взрывов пропало электричество. Помимо этого, дрон ВСУ атаковал бизнес-центр в Донецке. В результате удара повреждено остекление здания. Попадание дрона пришлось около входа в помещение. На месте обнаружены фрагменты БПЛА с микросхемами.
Ранее в Энергодаре дрон атаковал сотрудников МЧС.