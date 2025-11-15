БПЛА оставили без света более 40 тыс. человек в Запорожской области

В Запорожской области из-за дронов без электричества остались 44 тыс. человек

Вражеские дроны атаковали объект критической инфраструктуры в Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Чиновник рассказал, что из-за налета проблемы с электроснабжением возникли в городе Днепрорудное и соседних селах. Без света остались около 44 тыс. чел. Энергетики уже начали восстанавливать энергоснабжение.

О прошлом ударе по Запорожской области Балицкий заявил менее получаса назад. Тогда повреждения получила подстанция Васильевской РЭС (районной электрической сети). На время проведения аварийно-восстановительных работ отключили 5 тыс. абонентов сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино и Ясная Поляна.

Накануне ВСУ тоже атаковали объекты критической инфраструктуры в регионе. Жителей в населенных пунктах южнее Днепрорудного, Малой и Великой Белозерки власти предупредили о возможных перебоях с электричеством.

