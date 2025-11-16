На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В письмах Эпштейна нашли рассуждения об авиакатастрофе с польскими политиками

В письме Эпштейна нашли критику теорий заговора об авиакатастрофе под Смоленском
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

В опубликованных письмах финансиста Джеффри Эпштейна нашли рассуждения с критикой теорий заговора об авиакатастрофе под Смоленском с участием борта, на котором находились польские политики. Об этом сообщает польское издание RMF24.

В письмах Эпштейн рассуждал о том, что попытки спекулировать на версиях о причастности России к крушению самолета вызывают у него разочарование.

Финансист считал, что теории заговора о крушении самолета являются заблуждением и оскорблением памяти летевших на борту, включая президента республики Леха Качиньского.

В апреле польская прокуратура продлила срок расследования обстоятельств авиакатастрофы, случившейся под Смоленском в 2010 году, до 31 декабря 2025 года.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал прекратить споры по поводу крушения самолета Ту-154. По его словам, необходимо восстановить «сообщество и взаимное уважение», даже если это очень сложно.

10 апреля 2010 года вблизи Смоленска разбился самолет Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. Всего на борту были 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они направлялись на мемориальное мероприятие в Катынь, которая находится в 14 км от Смоленска.

Ранее в США рассказали, что в закрытых файлах Эпштейна нашли имена известных людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами