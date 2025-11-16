В письмах Эпштейна нашли рассуждения об авиакатастрофе с польскими политиками

В письме Эпштейна нашли критику теорий заговора об авиакатастрофе под Смоленском

В опубликованных письмах финансиста Джеффри Эпштейна нашли рассуждения с критикой теорий заговора об авиакатастрофе под Смоленском с участием борта, на котором находились польские политики. Об этом сообщает польское издание RMF24.

В письмах Эпштейн рассуждал о том, что попытки спекулировать на версиях о причастности России к крушению самолета вызывают у него разочарование.

Финансист считал, что теории заговора о крушении самолета являются заблуждением и оскорблением памяти летевших на борту, включая президента республики Леха Качиньского.

В апреле польская прокуратура продлила срок расследования обстоятельств авиакатастрофы, случившейся под Смоленском в 2010 году, до 31 декабря 2025 года.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал прекратить споры по поводу крушения самолета Ту-154. По его словам, необходимо восстановить «сообщество и взаимное уважение», даже если это очень сложно.

10 апреля 2010 года вблизи Смоленска разбился самолет Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. Всего на борту были 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они направлялись на мемориальное мероприятие в Катынь, которая находится в 14 км от Смоленска.

