В Польше продлили расследование смоленской авиакатастрофы

Польская прокуратура продлила срок расследования обстоятельств авиакатастрофы, случившейся под Смоленском в 2010 году, до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Расследование продлено до 31 декабря 2025 года», — говорится в обращении прокуратуры.

Отмечается, что до 31 мая в Польше должны завершить перевод заключения Международной группы экспертов с английского языка. После этого местные аналитики до конца года проведут анализ заключения.

10 апреля 2010 года вблизи Смоленска разбился самолет Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. Всего на борту были 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они направлялись на мемориальное мероприятие в Катынь, которая находится в 14 км от Смоленска.

Сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск призвал прекратить споры по поводу крушения самолета Ту-154. По его словам, необходимо восстановить «сообщество и взаимное уважение», даже если это очень сложно.

Ранее сообщалось, что польский активист облил краской памятник жертвам смоленской авиакатастрофы.