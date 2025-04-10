Туск призвал прекратить споры по поводу авиакатастрофы под Смоленском

Премьер-министр Польши Дональд Туск в своем аккаунте в соцсети X призвал прекратить споры по поводу крушения самолета Ту-154 польского президента Леха Качиньского под Смоленском.

По словам польского премьера, необходимо восстановить «сообщество и взаимное уважение», даже если это очень сложно.

«Память о смоленской катастрофе и ее жертвах больше не должна нас разделять. <...> Давайте попробуем. Они ждут такой дани памяти. Пусть они покоятся с миром», — написал Туск.

10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154, на борту которого находился польский президент Лех Качиньский. Всего на борту были 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они направлялись на мемориальное мероприятие в Катынь, которая находится в 14 км от Смоленска.

До этого польская радиостанция RMF FM сообщала, что в Варшаве местный экоактивист облил краской памятник жертвам авиакатастрофы, случившейся под Смоленском.

Мужчина залез на вершину памятника, облив его перед этим красной краской. Он запустил оттуда прямую трансляцию, в ходе которой представился активистом польского движения Ostatnie Pokolenie («Последнее поколение»).

Ранее власти Польши заявляли, что объявят в розыск экспертов РФ по делу о смоленской катастрофе.