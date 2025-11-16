На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белгородскую область за сутки атаковали почти 70 беспилотников

Белгородскую область за сутки атаковали 69 беспилотников ВСУ
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Украинские войска использовали 69 беспилотных летательных аппаратов при атаке на населенные пункты Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

«В Шебекинском муниципальном округе села Мешковое, Муром и Новая Таволжанка атакованы 10 БПЛА, семь из которых подавлены», — говорится в публикации.

В оперштабе уточнили, что в селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона на автомобиль ранен мирный житель.

15 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате продолжающихся атак со стороны украинских вооруженных сил на Белгородскую область пострадали два мирных жителя.

Также он сообщил, что жителей Грайворонского округа Белгородской области будут информировать об атаках беспилотников по радио.

Ранее Гладков объяснил, почему беспилотники не сбивают прямо у границы.

