Белгородскую область за сутки атаковали почти 70 беспилотников

Украинские войска использовали 69 беспилотных летательных аппаратов при атаке на населенные пункты Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

«В Шебекинском муниципальном округе села Мешковое, Муром и Новая Таволжанка атакованы 10 БПЛА, семь из которых подавлены», — говорится в публикации.

В оперштабе уточнили, что в селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона на автомобиль ранен мирный житель.

15 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате продолжающихся атак со стороны украинских вооруженных сил на Белгородскую область пострадали два мирных жителя.

Также он сообщил, что жителей Грайворонского округа Белгородской области будут информировать об атаках беспилотников по радио.

Ранее Гладков объяснил, почему беспилотники не сбивают прямо у границы.