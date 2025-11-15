На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два мирных жителя пострадали в результате атак БПЛА на Белгородскую область

Гладков: в результате атак БПЛА на Белгородскую область пострадали два человека
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В результате продолжающихся атак со стороны украинских вооруженных сил на Белгородскую область пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.

В Валуйском округе, на дороге между селами Борки и Казинка, в результате попадания дрона в автомобиль пострадал 18-летний юноша. Его доставили попутным транспортом в Валуйскую центральную районную больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Он будет проходить лечение в стационаре. Автомобиль получил повреждения.

Также в Валуйском округе, в селе Посохово, дрон атаковал гражданские объекты, повредив забор, фасады частного дома и летней кухни. Кроме того, пострадала кабина автомобиля «ГАЗель».

В Белгородском округе, в селе Никольское, мужчина получил осколочные ранения голени и стопы в результате детонации FPV-дрона. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода.

По словам губернатора, в селе Нечаевка взрыв дрона повредил кровлю и забор частного дома. В селе Красный Октябрь дрон поразил ограждение на территории сельскохозяйственного предприятия. В селе Устинка легковой автомобиль был полностью уничтожен огнем после детонации дрона.

В городе Грайворон взрыв FPV-дрона возле частного дома повредил остекление.

Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль, причинив ему повреждения.

Гладков также отметил, что в хуторе Екатериновка Волоконовского округа кузов микроавтобуса посечен, а стекла разбиты в результате детонации FPV-дрона. В хуторе Шаховка с беспилотника были сброшены взрывные устройства, повредившие окна и кровли двух частных домов, а также две хозяйственные постройки.

В настоящее время ведется уточнение информации о всех последствиях атак.

Накануне при атаках ВСУ пострадали три жителя Белгородской области.

Атаки БПЛА на Россию
