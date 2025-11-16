На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителей Белгородской области будут предупреждать об атаках беспилотников по радио

В Грайворонском округе Белгородской области будут сообщать о БПЛА по радио
Shutterstock

Жителей Грайворонского округа Белгородской области будут информировать об атаках беспилотников по радио. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее подобные оповещения заработали в Волоконовском районе.

«В Грайворонском округе запустили оповещение об атаках БПЛА на частотах радиостанций «Мир Белогорья» и «Радио Z». <...> Мы понимаем, что данная информация о приближении БПЛА спасает жизни, это было крайне необходимо сделать», — написал он.

Гладков добавил, что соответствующее информирование максимально актуально в приграничных районах.

В начале октября губернатор сообщил, что наличие резервной генерации на сотовых вышках позволит сохранить мобильную связь и обеспечить информирование населения Белгородской области в случае полного отключения электричества. Он отметил, что при отключении света громкоговорители не будут работать.

Ранее Гладков объяснил, почему беспилотники не сбивают прямо у границы.

Атаки БПЛА на Россию
