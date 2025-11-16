На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае арестовали экс-настоятеля Шаолиня

Бывший настоятель Шаолиня Ши Юнсинь помещен под арест по делу о коррупции
Shanghai Court

Бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня поместили под стражу из-за подозрения в коррупционных преступлениях. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает РИА Новости.

«Недавно Народная прокуратура города Синьсян удовлетворила ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ши Юнсиня, подозреваемого в использовании служебного положения для присвоения чужого имущества, растрате средств и получении взяток», — говорится в сообщении.

В июле административный отдел монастыря обвинил настоятеля Ши Юнсиня в хищении средств и имущества Шаолиня, нарушении буддийских заповедей, неподобающих отношениях с несколькими женщинами и наличии внебрачных детей.

На следующий день его лишили сана. Новым настоятелем Шаолиня был избран Ши Иньлэ, ранее занимавший пост настоятеля Храма Белой Лошади (Баймасы) в Лояне.

Шаолиньский монастырь существует с V века нашей эры. Он стал известен благодаря монахам-бойцам, а в VI веке сюда пришел монах Бодхидхарма, который также оказал большое влияние на развитие Шаолиньского ушу. Монахи монастыря систематизировали и развивали различные техники кунг-фу, создав множество стилей и вспомогательных методик, таких как медитация, цигун и укрепление тела.

Ранее в Гонконге задержали похитителя праха режиссера «Пьяного мастера».

