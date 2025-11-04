На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гонконге задержали похитителя праха легенды фильмов о кунг-фу

SCMP: в Гонконге задержали похитителя праха режиссера «Пьяного мастера»
Shaw Brothers

Подразделение полиции Гонконга по борьбе с тайными преступными обществами, известными как триады, задержало местного жителя по подозрению в краже из колумбария праха легенды гонконгского кино, режиссера и актера фильмов о кунг-фу Лю Цзяляна. Об этом сообщает газета газета South China Morning Post (SCMP).

«Колумбарий получил сообщения о краже урн отдельных клиентов и сообщил об этом в полицию», – сообщила изданию сотрудница кладбища По-Фук Хилл в Гонконге.

Женщина не уточнила количество похищенных урн в колумбарии, однако отметила, что в настоящее время принимает участие в следственных действиях.

Как отмечается, похититель праха впоследствии потребовал выкуп у вдовы режиссера. «Когда полиция спросила меня, готова ли я заплатить выкуп, я сказала нет», - приводит SCMP ее слова.

Лю Цзялян (Лау Ка-Люн) — гонконгский актер и режиссер, известный своими фильмами, пропагандирующими китайские боевые искусства. Он был сторонником представления кунг-фу в максимально аутентичной форме и считается одним из наиболее влиятельных кинематографистов эпохи расцвета фильмов о кунг-фу, особенно в 1970-1980-х годах. Среди его наиболее известных работ — фильмы «Вызов мастеров» (1976), «Палачи из Шаолиня» (1977), «Клуб боевых искусств» (1981), «Боец с шестом» (1984), «Пьяный мастер» (1994) и другие.

Ранее эксперт рассказал, почему в китайских фильмах нет эротических сцен.

