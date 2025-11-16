Еще в четырех областях Липецкой области объявили режим опасности БПЛА

Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» еще в четырех районах Липецкой области. Об этом сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канал.

«Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для Добровского, Усманского, Добринского, Грязинского районов», — говорится в сообщении.

В данный момент опасность атаки беспилотников действует на территории города Липецк, Липецкого МО, г. Елец, Елецкого МР, Воловского МО, Задонского МР, Тербунского МР, Хлевенского МР, Долгоруковского МР, Становлянского МО, Измалковского МО.

16 ноября украинский беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Волгограде, на месте происхождения зафиксирован пожар. Отмечается, что в небе над городом прозвучало более десяти взрывов, работали системы противовоздушной обороны.

Известно также, что после налета БПЛА на жилые дома в Волгограде в пункте временного размещения (ПВР) в лицее разместились 50 человек.

Ранее над пятью регионами России сбили 13 украинских беспилотников.