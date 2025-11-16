Глава минобороны Германии отказался складировать БПЛА

Министр обороны Писториус: Германия не будет тратить миллиарды на запасы дронов

Создание запасов беспилотников на складах не имеет смысла из-за кардинального изменения технологий в течение двух-трех месяцев, заявил в интервью FAZ министр обороны Германии Борис Писториус.

Глава военного ведомства сообщил, что вместо траты миллиардов евро за закупки БПЛА, которые скоро устареют, Германия пойдет по новым путем.

«Мы будем разрабатывать самостоятельно, с самого начала объединяя пользователей и разработчиков. Вместе с компаниями мы обеспечим быстрое массовое производство этих передовых вариантов в случае возникновения оборонных задач», — сказал Писториус.

Министр признал, что дроны имеют «огромное значение» для ведения военных действий в современном мире, но важную роль будет играть и тяжелая техника.

«Военные эксперты утверждают, что будущая война будет носить общевойсковой характер с применением гаубиц, танков и самолетов, а также киберпространства и, конечно же, БПЛА», — рассказал он.

До этого СМИ писали, что Германия намерена заключить контракты на поставку 12 тыс. беспилотников общей стоимостью около €900 млн, не дожидаясь завершения их испытаний. Соглашения будут подписаны с компаниями Stark, Helsing и Rheinmetall.

