В четырех районах Ростовской области отразили атаку беспилотников

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночную атаку беспилотников в четырех районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По данным главы региона, воздушные цели были уничтожены или подавлены в Чертковском, Шолоховском, Тарасовском и Миллеровском районах. Жертв и пострадавших среди местного населения не зафиксировано.
«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь.
Также в ночь на воскресенье опасность атаки беспилотников объявляли в Липецкой области.
Кроме того, этой ночью украинский беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Волгограде, на месте происхождения зафиксирован пожар. Отмечается, что в небе над городом прозвучало более десяти взрывов, работали системы противовоздушной обороны.
Ранее глава минобороны Германии отказался складировать БПЛА.