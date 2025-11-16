На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В четырех районах Ростовской области отразили атаку беспилотников

Слюсарь: силы ПВО отразили атаку дронов в четырех районах Ростовской области
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночную атаку беспилотников в четырех районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, воздушные цели были уничтожены или подавлены в Чертковском, Шолоховском, Тарасовском и Миллеровском районах. Жертв и пострадавших среди местного населения не зафиксировано.

«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь.

Также в ночь на воскресенье опасность атаки беспилотников объявляли в Липецкой области.

Кроме того, этой ночью украинский беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Волгограде, на месте происхождения зафиксирован пожар. Отмечается, что в небе над городом прозвучало более десяти взрывов, работали системы противовоздушной обороны.

Ранее глава минобороны Германии отказался складировать БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами