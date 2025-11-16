В четырех районах Ростовской области отразили атаку беспилотников

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночную атаку беспилотников в четырех районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, воздушные цели были уничтожены или подавлены в Чертковском, Шолоховском, Тарасовском и Миллеровском районах. Жертв и пострадавших среди местного населения не зафиксировано.

«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь.

Также в ночь на воскресенье опасность атаки беспилотников объявляли в Липецкой области.

Кроме того, этой ночью украинский беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Волгограде, на месте происхождения зафиксирован пожар. Отмечается, что в небе над городом прозвучало более десяти взрывов, работали системы противовоздушной обороны.

