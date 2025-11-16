На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Магадане школьница отбилась от напавшего на нее в подъезде мужчины

Магаданца задержали за нападение на 13-летнюю девочку в подъезде
В Магадане задержали мужчину, который напал на 13-летнюю школьницу, сообщила полиция Колымы.
 
Инцидент произошел днем 12 ноября в доме на улице Набережной реки Магаданки, когда девочка 2012 года рождения возвращалась из школы. Незнакомец набросился на жертву в подъезде, но та закричала и спугнула злоумышленника.

Мать пострадавшей обратилась в дежурную часть. Правоохранители нашли подозреваемого по камерам и задержали. Им оказался местный житель 1998 года рождения. Его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

До этого пьяный житель Ямала напал на подростка на детской площадке и потребовал 100 тысяч рублей. По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, несколько раз ударил юношу по голове и угрожал ему физической расправой, если тот не отдаст деньги. Против него завели уголовное дело по статье о вымогательстве с применением насилия.

Ранее на Урале бомж напал с бутылкой на третьеклассницу и изрезал ей лицо.

