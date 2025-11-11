Россиянин избил подростка на детской площадке ради 100 тысяч рублей

Житель Ямала силой вымогал деньги у несовершеннолетнего. Об этом сообщает СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Инцидент произошел на детской площадке в селе Панаевск. По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, несколько раз ударил подростка по голове и потребовал 100 тыс. рублей. Он угрожал юноше физической расправой, если тот не отдаст деньги.
Полиция узнала о случившемся от законного представителя пострадавшего. Против местного жителя завели уголовное дело по статье о вымогательстве с применением насилия. Расследование продолжается.
До этого пьяные подруги раздели, избили и побрили налысо знакомую, требуя вернуть якобы украденные 5 тысяч рублей. Даже после того, как одна из нападавших нашла у себя пропавшие деньги, конфликт не закончился. В какой-то момент пострадавшей удалось сбежать и обратиться за помощью.
Ранее дагестанец вымогал у юноши деньги за флирт с девушкой в соцсетях и ограбил его.