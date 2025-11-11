На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин избил подростка на детской площадке ради 100 тысяч рублей

Пьяный житель Ямала напал на подростка и потребовал 100 тысяч рублей
close
Depositphotos

Житель Ямала силой вымогал деньги у несовершеннолетнего. Об этом сообщает СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошел на детской площадке в селе Панаевск. По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, несколько раз ударил подростка по голове и потребовал 100 тыс. рублей. Он угрожал юноше физической расправой, если тот не отдаст деньги.

Полиция узнала о случившемся от законного представителя пострадавшего. Против местного жителя завели уголовное дело по статье о вымогательстве с применением насилия. Расследование продолжается.

До этого пьяные подруги раздели, избили и побрили налысо знакомую, требуя вернуть якобы украденные 5 тысяч рублей. Даже после того, как одна из нападавших нашла у себя пропавшие деньги, конфликт не закончился. В какой-то момент пострадавшей удалось сбежать и обратиться за помощью.

Ранее дагестанец вымогал у юноши деньги за флирт с девушкой в соцсетях и ограбил его.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами