На Урале бомж напал с бутылкой на третьеклассницу и изрезал ей лицо

Бездомный рецидивист из Миасса искалечил девочку разбитой бутылкой
Telegram-канал «Baza»

Бездомный рецидивист из челябинского Миасса искромсал разбитой бутылкой лицо третьекласснице. Об этом сестра пострадавшей рассказала Telegram-каналу Baza.

Девятилетняя Полина (имя изменено) возвращалась с прогулки, когда во дворе дома по улице Уральской на нее набросился бездомный. Мужчина был вооружен стеклянной бутылкой и несколько раз ударил ею жертву по голове.

Девочка получила травмы лица и перестала выходить на улицу. Сейчас с ней работает психолог.

Нападавший ранее был судим и уже давно терроризирует жителей района. Известно, что он вышел на свободу после длительного заключения незадолго до нападения на школьницу, а сейчас отбывает очередной срок и освободится в марте 2026 года.

Также местные опасаются других бездомных, которые живут в бараке возле детской площадке и преследуют детей. Их часто видят в неадекватном состоянии. В полиции ситуацию не комментировали.

Ранее пьяный сыктывкарец сломал нос 12-летнему мальчику на улице и получил срок.

