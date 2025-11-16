Ограничения сняли в аэропортах семи российских городов

Аэропорты Самары, Пензы и Саратова вернулись к обычному режиму работы после вводимых ограничений для обеспечения безопасности. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Кроме того, ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Волгограда, Казани и Оренбурга.

Ночью беспилотники атаковали многоэтажные дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о повреждении «жилых зданий по четырем адресам» и трех пострадавших в результате атаки.

Одну из пострадавших отвезли в больницу, двое других отказались от госпитализации.

Ранее около 50 рейсов были задержаны или отменены в краснодарском аэропорту из-за атаки БПЛА.