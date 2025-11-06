Жители Сахалина ощутили землетрясение

Жители Сахалина почувствовали землетрясение. Толчки ощущались примерно на уровне 5–6 баллов, пишет местное издание АСТВ, ссылаясь на карту землетрясений eqalert.ru.

«Вечером 6 ноября жители сел Мгачи, Тымовское и Ноглики сообщили о заметных подземных толчках. По данным eqalert.ru, землетрясение произошло в Тымовском районе, магнитуда составила 4,3, очаг залегал на небольшой глубине — около 6 км», — говорится в сообщении.

Жители отмечали резкий короткий толчок — некоторые люди из-за этого проснулись, отмечает портал.

До этого возле поселка Левиха в Свердловской области (около 100 километров от Екатеринбурга) произошло землетрясение магнитудой 3,6. Подземные толчки произошли в понедельник, 3 ноября, в 14:24 (12:24 мск). При этом магнитуда составила 3,6 балла.

Накануне Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы Российской академии наук сообщил, что мощное землетрясение произошло у побережья Камчатки. Подземные толчки зафиксировали в 11:28 по местному времени (02:28 мск). Отмечается, что их магнитуда достигла 6,4. Сейсмологи считают это сильным землетрясением.

Ранее ученые сообщили о разрушении тектонической плиты в Тихом океане.