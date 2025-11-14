На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Камчатки

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1
true
true
close
Depositphotos

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Эпицентр находился в 318 километрах от города Петропавловска-Камчатского. Очаг подземных толчков залегал на глубине в 43,8 километра. Информации о разрушениях в результате сейсмособытия не поступало.

До этого землетрясение магнитудой 5,2 на Кипре повредило древний монастырь. Пострадали фрески внутри монастырского храма, внешние стены, кладка атриума и интерьеры комнат. Однако в помещениях, где хранятся особо ценные реликвии, повреждений не зафиксировано. Эпицентр находился в 5 км к северо-востоку от Пафоса. Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами