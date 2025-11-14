Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Камчатки

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Эпицентр находился в 318 километрах от города Петропавловска-Камчатского. Очаг подземных толчков залегал на глубине в 43,8 километра. Информации о разрушениях в результате сейсмособытия не поступало.

До этого землетрясение магнитудой 5,2 на Кипре повредило древний монастырь. Пострадали фрески внутри монастырского храма, внешние стены, кладка атриума и интерьеры комнат. Однако в помещениях, где хранятся особо ценные реликвии, повреждений не зафиксировано. Эпицентр находился в 5 км к северо-востоку от Пафоса. Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла.