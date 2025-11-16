В трех российских аэропортах ввели ограничения

Временные ограничения ввели в аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга и Уфы

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга и Уфы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Нижний Новгород (Чкалов), Оренбург, Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.

Вечером 15 ноября в Пензе и Самаре временно ограничили работу аэропортов для обеспечения безопасности полетов.

Также в субботу около 40 рейсов было задержано в аэропорту Санкт-Петербурга на фоне сильного снегопада. По информации SHOT, пассажиров нескольких из них уже запускали в самолеты, однако вскоре отправили обратно в терминал.

Также 14 ноября сильная метель парализовала работу мурманского аэропорта.

Ранее в Норильске сотни пассажиров застряли в аэропорту из-за непогоды.