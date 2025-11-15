На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Норильске сотни пассажиров застряли в аэропорту из-за непогоды

Baza: более 700 человек не могут улететь из аэропорта Норильска из-за погоды
true
true
true
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Погодные условия не позволили нескольким самолетам покинуть аэропорт Норильска. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, вылета своих рейсов ожидают более 700 человек, некоторые из них провели в воздушной гавани уже больше 11 часов.

Предположительно, в ближайшее время погодные условия не улучшатся.

«Сейчас в регионе ветер достигает 30 м/с, а из-за сильной метели видимость очень низкая», – говорится в публикации.

Пассажирам предоставят номера в гостинице.

До этого сообщалось о приостановке работы аэропортов Уфы, Казани, Нижнекамска и Ижевска. Причиной таких мер стало обеспечение безопасности полетов.

Во время вынужденного перерыва в работе на запасных аэродромах оказались восемь самолетов. Спустя некоторое время все четыре воздушных гавани снова открыли для приема.

В Мурманской области три рейса задержались из-за погодных условий. В регионе также закрыли для движения несколько трасс. Причиной происходящего стал циклон, при котором установилась ветренная и снежная погода.

Ранее стало известно, как работают аэропорты Московского региона на фоне снегопада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами