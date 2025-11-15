В Норильске сотни пассажиров застряли в аэропорту из-за непогоды

Baza: более 700 человек не могут улететь из аэропорта Норильска из-за погоды

Погодные условия не позволили нескольким самолетам покинуть аэропорт Норильска. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, вылета своих рейсов ожидают более 700 человек, некоторые из них провели в воздушной гавани уже больше 11 часов.

Предположительно, в ближайшее время погодные условия не улучшатся.

«Сейчас в регионе ветер достигает 30 м/с, а из-за сильной метели видимость очень низкая», – говорится в публикации.

Пассажирам предоставят номера в гостинице.

До этого сообщалось о приостановке работы аэропортов Уфы, Казани, Нижнекамска и Ижевска. Причиной таких мер стало обеспечение безопасности полетов.

Во время вынужденного перерыва в работе на запасных аэродромах оказались восемь самолетов. Спустя некоторое время все четыре воздушных гавани снова открыли для приема.

В Мурманской области три рейса задержались из-за погодных условий. В регионе также закрыли для движения несколько трасс. Причиной происходящего стал циклон, при котором установилась ветренная и снежная погода.

Ранее стало известно, как работают аэропорты Московского региона на фоне снегопада.