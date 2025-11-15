В России приостановили полеты еще два аэропорта

В Пензе и Самаре временно ограничили работу аэропортов для обеспечения безопасности полетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его посты о приостановке работы воздушных гаваней опубликованы в 23:08 и 23:12.

До этого аналогичные ограничения ввели в саратовском и волгоградском аэропортах.

Утром и прошлой ночью в 11 воздушных гаванях РФ вводили план «Ковер». Меры были приняты в аэропортах Геленджика, Волгограда, Пензы, Саратова, Тамбова, Краснодара, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары и Уфы.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

