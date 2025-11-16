В Подмосковье подростки устроили погром в электричке

Подростки устроили погром в электричке в Монино и напали на помощника машиниста

В Подмосковье задержали подростков, которые устроили погром в подмосковной электричке и выстрелили в лицо помощнику машиниста. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России на транспорте по ЦФО.

«Задержаны и доставлены в дежурную часть линподразделения несовершеннолетние юноши и девушки в возрасте от 13 до 16 лет, причастные к совершению общественно опасного деяния», — говорится в сообщении.

В полицию о погроме сообщил помощник машиниста. Известно, что подростки пыталась похитить огнетушители из кабины машиниста электропоезда.

До этого сообщалось, что в Иркутской области по делу об избиении 13-летней школьницы арестовали двоих подростков. Двум юношам в возрасте 14 и 17 лет предъявили обвинение по п.п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание. Между фигурантами и пострадавшей девочкой провели очную ставку.

Инцидент произошел в поселке Большой Луг. По словам местных жителей, школьники сбились в банду и стали систематически караулить и избивать неугодных им детей.

Ранее подросток устроил пожар в кинотеатре московского торгового центра.