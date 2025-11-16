На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье подростки устроили погром в электричке

Подростки устроили погром в электричке в Монино и напали на помощника машиниста
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Подмосковье задержали подростков, которые устроили погром в подмосковной электричке и выстрелили в лицо помощнику машиниста. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России на транспорте по ЦФО.

«Задержаны и доставлены в дежурную часть линподразделения несовершеннолетние юноши и девушки в возрасте от 13 до 16 лет, причастные к совершению общественно опасного деяния», — говорится в сообщении.

В полицию о погроме сообщил помощник машиниста. Известно, что подростки пыталась похитить огнетушители из кабины машиниста электропоезда.

До этого сообщалось, что в Иркутской области по делу об избиении 13-летней школьницы арестовали двоих подростков. Двум юношам в возрасте 14 и 17 лет предъявили обвинение по п.п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание. Между фигурантами и пострадавшей девочкой провели очную ставку.

Инцидент произошел в поселке Большой Луг. По словам местных жителей, школьники сбились в банду и стали систематически караулить и избивать неугодных им детей.

Ранее подросток устроил пожар в кинотеатре московского торгового центра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами