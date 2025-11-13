Девочка собрала банду школьников, которая избивает детей в российском регионе

В Иркутской области школьники запугивают и избивают детей. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По словам жителей поселка Большой Луг, агрессоры учатся в школе №8, систематически караулят и избивают неугодных им детей. При этом, пытаясь заставить жертв молчать, подростки применяют особую жестокость — одной из пострадавших прижгли ноги утюгом, а на следующий день избили шнуром по лицу, рассказали родители.

В полиции Babr Mash рассказали, что лидером банды является несовершеннолетняя девушка. С ней и другими участниками группы в настоящее время работают инспекторы по делам несовершеннолетних. На подростков уже написаны заявления.

В СУ СК России по региону сообщили, что по эпизоду с избиением 13-летней девочки возбуждено уголовное дело по п.п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание. Прокуратура поставила расследование на контроль. Также доклад о ходе установления деталей и обстоятельств инцидента предоставят главе СКР Алексадру Бастрыкину.

