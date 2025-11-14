На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двоих подростков арестовали по делу об избиении школьницы в Иркутской области

В Иркутской области за избиение школьницы арестовали двоих подростков
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Иркутской области по делу об избиении 13-летней школьницы арестовали двоих подростков. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Двум юношам в возрасте 14 и 17 лет предъявили обвинение по п.п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание. Между фигурантами и пострадавшей девочкой провели очную ставку. Юношам по ходатайству следствия избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Также правоохранители в ходе расследования установили других причастных к преступлению. Ими оказались двое детей, которые не достигли возраста уголовной ответственности — их поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. В данный момент стражи порядка проверяют информацию о других эпизодах применения насилия в отношении школьников со стороны участников инцидента.

Инцидент произошел в поселке Большой Луг. По словам местных жителей, школьники сбились в банду и стали систематически караулить и избивать неугодных им детей. При этом, пытаясь заставить жертв молчать, подростки применяют особую жестокость — одной из пострадавших прижгли ноги утюгом, а на следующий день избили шнуром по лицу.

Ранее девушки-подростки зверски избили сироту в Биробиджане и попали на видео.

