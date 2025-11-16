В аэропорту Оренбурга ввели план «Ковер»

Аэропорт Оренбурга временно приостановил обслуживание рейсов в связи с введением режима воздушных ограничений «Ковер». Об этом в ночь в своем Telegram-канале сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Согласно заявлению главы региона, ограничения действуют с текущего момента. Аэропорт временно не принимает и не отправляет воздушные суда.

«Введен режим воздушных ограничений - план «Ковер». На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда», — написал Солнцев.

Также в ночь на воскресенье временно приостановил прием и отправку рейсов аэропорт Казани.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

