Росавиация: в аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Казани временно приостановил прием и отправку рейсов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов. В ведомстве не уточнили, сколько времени продлится приостановка авиасообщения.

«Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в Росавиации.

Вечером 15 ноября в Пензе и Самаре временно ограничили работу аэропортов для обеспечения безопасности полетов.

Перед этим ограничения ввели в аэропортах Волгограда и Саратова.

Также в субботу около 40 рейсов было задержано в аэропорту Санкт-Петербурга на фоне сильного снегопада. По информации SHOT, пассажиров нескольких из них уже запускали в самолеты, однако вскоре отправили обратно в терминал.

Ранее интенсивность атак БПЛА на регионы России выросла в четыре раза.