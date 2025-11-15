На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Интенсивность атак БПЛА на регионы России выросла в четыре раза

Минобороны сообщило об уничтожении 36 дронов над пятью регионами России
true
true
true
close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за четыре часа уничтожили над пятью регионами 36 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 19:00 до 23:00. В Ростовской области нейтрализовали 17 БПЛА, Белгородской области — 12, по три дрона — в Воронежской области и Крыму, еще один дрон сбили в Саратовской области.

А с 14:00 до 18:00 над четырьмя российскими регионами, по данным Минобороны РФ, уничтожили восемь беспилотников ВСУ самолетного типа. По три БПЛА ликвидировали в Белгородской области и Крыму, еще по одному — в Курской и Брянской областях.

На этом фоне аэропорты в Пензе, Самаре, Саратове и Волгограде временно ограничили работу для обеспечения безопасности полетов.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами