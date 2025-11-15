Интенсивность атак БПЛА на регионы России выросла в четыре раза

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за четыре часа уничтожили над пятью регионами 36 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 19:00 до 23:00. В Ростовской области нейтрализовали 17 БПЛА, Белгородской области — 12, по три дрона — в Воронежской области и Крыму, еще один дрон сбили в Саратовской области.

А с 14:00 до 18:00 над четырьмя российскими регионами, по данным Минобороны РФ, уничтожили восемь беспилотников ВСУ самолетного типа. По три БПЛА ликвидировали в Белгородской области и Крыму, еще по одному — в Курской и Брянской областях.

На этом фоне аэропорты в Пензе, Самаре, Саратове и Волгограде временно ограничили работу для обеспечения безопасности полетов.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.