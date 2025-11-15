В аэропорту Саратова ограничили полеты. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

По словам представителя Росавиации, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, однако он не назвал причину приостановки работы воздушной гавани.

15 ноября около 40 рейсов было задержано в аэропорту Санкт-Петербурга на фоне сильного снегопада. По информации SHOT, пассажиров нескольких из них уже запускали в самолеты, однако вскоре отправили обратно в терминал.

План «Ковер» — это режим закрытого неба для всех летательных аппаратов. В том числе в его рамках экипажам всех находящихся в небе самолетов и вертолетов поступает приказ немедленно посадить воздушное судно или вывести его из определенной зоны. Существует множество причин для введения плана «Ковер», включая внезапное изменение погодных условий и атаки беспилотников.

Ранее в Норильске сотни пассажиров застряли в аэропорту из-за непогоды.