Патриарх Кирилл поблагодарил президента Палестины за сохранение христианских святынь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Палестины Махмуда Аббаса с 90-летием. Текст обращения главы Русской православной церкви (РПЦ) к политику опубликовала Московская патриархия.

Патриарх назвал Аббаса опытным и дальновидным государственным деятелем, который борется за мир в Палестине, на долю которой в последние годы выпали испытания.

«Ваши труды на благо своего народа, взвешенная позиция по острым вопросам современности и верность долгу снискали Вам уважение и признание не только на Ближнем Востоке, но и далеко за его пределам», — отметил глава РПЦ.

Он поблагодарил юбиляра за сохранение христианских святынь в Палестине и пожелал ему сил и успехов, а его стране — мира и благополучия.

8 ноября глава РПЦ наградил зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева к 60-летию со дня рождения орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени за вклад в развитие церковно-государственных отношений.

Ранее патриарх выразил надежду, что его вспоминают добром на Украине.