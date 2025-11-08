Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Медведева орденом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил заместителю председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрию Медведеву высокую награду – орден благоверного князя Димитрия Донского I степени. Информацию об этом распространила пресс-служба предстоятеля Русской Православной Церкви.

«Патриарх Кирилл наградил в субботу заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени за вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 60-летием со дня рождения», – отмечается в сообщении пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.

14 сентября, в день рождения Дмитрия Медведева, глава РПЦ поблагодарил политика за его неизменную поддержку проектов Русской Православной Церкви, направленных на укрепление традиционных моральных устоев в обществе. Учитывая заслуги Медведева перед страной и его юбилей, глава РПЦ удостоил его орденом Димитрия Донского.

