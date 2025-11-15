На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гидрометцентре РФ рассказали о приближающихся заморозках в Москве и Подмосковье

Заморозки в Москве и Подмосковье начнутся 15 ноября во второй половине дня
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Заморозки, которые синоптики прогнозировали в Москве и Московской области в выходные, начнутся после 16:00 по московскому времени. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

Собеседник агентства отметил, что переход через ноль в сторону минусовых значений может привести к образованию гололедицы на дорогах. Он отметил, что осадки в виде дождя и снега прекратятся ближе к ночи и на фоне переменной облачности температура воздуха в Москве может опуститься до -6°C, а в Подмосковье — до -8°C.

В связи с этим в Московском регионе со второй половины субботы и до 9 утра воскресенья будет объявлен желтый уровень погодной опасности, который связан с понижением температуры и образованием гололедицы.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что за сутки в Москве выпало до 20% месячной нормы осадков, а ночью землю в регионе покрыл первый снег.

Тишковец обратил внимание, что выпавший снег пролежит недолго — к середине недели растает, но к следующим выходным появится снова, после чего к концу месяца установится постоянный снежный покров высотой 3–8 см, а местами — 13 см.

Ранее аэропорт Мурманска закрыли из-за непогоды.

