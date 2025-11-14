Синоптик дал прогноз на зиму в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что зима в России будет холоднее предыдущей. Об этом сообщает РИА Новости.

Синоптик отметил, что температура все равно останется выше нормы.

«Если сравнивать, обычно такое сравнение проводится с предшествующим зимним периодом 2024–2025 года, то нынешняя зима оказывается заметно более холодной, чем в прошлом году. В прошлом году, если помните, была очень теплая зима», — поделился Вильфанд.

По его словам, ожидается повышенное количество оттепелей, но будет и температура -20°C и ниже.

Накануне Вильфанд говорил, что большая часть территории России покрыта снегом. Так, на европейской части России снег уже выпал в Ненецком автономном округе, на востоке Архангельской области, в Коми, а также в Мурманской области. Снежный покров еще небольшой, «но уже пять дней лежит в перечисленных регионах».

Ранее москвичей предупредили о снегопадах.